السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يكشف تفاصيل قرار الكهرباء بوقف تخفيف الأحمال خلال أيام الانتخابات

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة الكهرباء اتخذت اليوم قرارًا بوقف تخفيف الأحمال خلال الأيام المقبلة، داعيًا المواطنين بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية للظهور بشكل يليق بالدولة المصرية. 

وأضاف، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه من خلال رصد قوة أحمال الكهرباء في الفترات الماضية، تبين أن الأحمال تصل في وقت الذروة إلى 26 و27 ألف ميجاوات، مقارنة بما كانت تسجله قبل ذلك 25 ألف ميجاوات. 

وزارة الداخلية تقوم بدور كبير لتأمين العملية الانتخابية

وتابع أن هناك تنظيمًا كبيرًا للانتخابات الرئاسية هذا الأسبوع، لتكون على أعلى مستوى من الشفافية والانضباط، موضحًا أن وزارة الداخلية تقوم بدور كبير لتأمين العملية الانتخابية.

أحمد موسى الكهرباء وقف تخفيف الأحمال العملية الانتخابية وزارة الداخلية

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