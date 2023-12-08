الكهرباء: اتخذنا عدة إجراءات لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصرعن عدة خطوات اتخذتها لتقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري لتشغيل المحطات المركبة مع تنوع مزيج الطاقة.

ووفق بيان صادرعن الشركة، نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تعتمد مصر على مصادر متنوعة لإنتاج الطاقة، حيث يبلغ إجمالي القدرة المركبة لمحطات توليد الكهرباء في جمهورية مصر العربية 59693.43 ميجاوات.

وأضافت أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة كالشمس والرياح، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وذلك لتحقيق الاستدامة من الطاقة الكهربائية، والحد من انقطاعات التيار الكهربي.

وفي سبيل ذلك اتُخذت عدة إجراءات مثل:

١- قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة "سيمنس إنيرجي جلوبال" من خلال موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع لتقييم تشغيل الوحدات الغازية (عدد 8 وحدات قدرة الوحدة الواحدة 400 ميجاوات) بمحطة توليد كهرباء البرلس، وذلك للعمل بخليط الغاز الطبيعي والهيدروجين، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى.

٢- زيادة القدرة المركبة لمحطات توليد الكهرباء من الرياح وذلك من خلال الحاق بعض المحطات الجديدة للعمل خلال عام 2023.

٣- التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء باعتبارها مصدر متجدد ومستدام، كما تعتبر الطاقة الشمسية نظيفة وغيرملوثة حيث لا تنتج أية انبعاثات ضارة للهواء أو البيئة، كما أن استخدام الألواح الشمسية يعتبر مصدر موفر وأقل تكلفة.

“القابضة للكهرباء” تعلن عن وظائف شاغرة

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للعمل بالشركة القابضة، وشركات إنتاج وتوزيع الكهرباء التابعة، كلًا حسب النطاق الجغرافي لكل شركة، وذلك من خريجى كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والعلوم، وكذلك خريجي المعاهد، والمدارس الفنية الصناعية، طبقا لعدد من التخصصات.

بالنسبة للمهندسين، تشمل تخصصات ( كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، واتصالات وإلكترونيات، ومدني، ومعمارى، وكيميائي ) بالإضافة إلى مهندس حاسبات ونظم المعلومات،

اما بالنسبة للكيميائي تشمل تخصصات (كيمياء عامة، وكيمياء خاصة)، وتشمل تخصصات الفنيين (كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، وأجهزة وتحكم، وتشكيل معادن ولحام، وتبريد وتكييف، ومساحة، وكيمياء).

‏ويتم التقديم طبقا لبعض الشروط الخاصة بكل وظيفة، إضافة إلى الاشتراطات العامة وتشمل:

- ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف (مهندس- اخصائي - كيميائي) عن ٣٠ عاما، ولوظيفة فني عن ٢٨ عاما خلال فترة الإعلان.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها.

- ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بعقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة.

- اجتياز الاختبارات الفنية، والسلوكية، والمقابلة الشخصية، والكشف الطبي ‏قبل التعيين.