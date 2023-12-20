متحدث الوزراء: برنامج الطروحات هو آلية تمويلية لضخ مزيد من الاستثمارات

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الطروحات جاءت بناء على عملية اكتتاب على 7 فنادق تاريخية بين صندوق مصر السيادي وشركة إيجوت ومجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع عبر فضائية on، أن الصفقة عبارة عن آلية تمويلية لزيادة رأس المال وضخ استثمارات أجنبية بقيمة 800 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الاتفاق تم توقيعه اليوم وخلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن كافة تفاصيله.

الطروحات بصفة عامة تهدف لرفع كفاءة إدارة أصول الدولة

وتابع، أن ما تم إعلانه اليوم أن الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "آيكون"، تساهم بنسبة 39% من حق الاكتتاب في زيادة رأس المال للوصول إلى 51%، مؤكدًا أن النقطة الأهم كما أوضح رئيس الوزراء أن عملية الطروحات بصفة عامة تهدف لرفع كفاءة إدارة أصول الدولة وزيادة العائد منها وعملية إصلاح الاقتصاد المصري.