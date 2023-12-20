الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الوزراء: برنامج الطروحات هدفه تحقيق نقلة نوعية بـ4 قطاعات

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه جارٍ طرح 50 شركة تابعة للدولة في مجالات عدة ومؤسسة التمويل الدولية وضعت أولوية لأربعة قطاعات تشمل المطارات والاتصالات والبنوك والتأمين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه فيما يتعلق بالمطارات فإن الدراسة ذهبت إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في تشغيل عدد من المطارات التابعة للدولة، وهذا من شأنه إحداث نقلة نوعية كبيرة في إدارة المطارات وتشغيلها وإحداث أفضل كفاءة ممكنة لأصول الدولة وزيادة العائد منها.

شراكة مع القطاع الخاص وليست بيعًا بالكامل

وأكد أن ما تم اليوم من  الطروحات وما شاهدناه توقيع اتفاق على عملية اكتتاب على 7 فنادق تاريخية بالشراكة بين صندوق مصر السيادي وشركة إيجو ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وهي شراكة وليست بيعًا بالكامل.

الوزراء نقلة نوعية كبيرة ادارة المطارات تشغليها لأصول الدولة شراكة الطروحات

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