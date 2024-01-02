رشا رمضان: موقع مصر الجغرافى يمنحها ميزة تنافسية للاستثمار فى الهيدروجين الأخضر

أكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، به العديد من الحوافز التي تضاهي الحوافز الموجودة في العديد من دول العالم، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

ميزة تنافسية

وأشارت إلى أن موقع مصر الجغرافي يمنح مصر ميزة تنافسية للاستثمار في الهيدروجين الأخضر، مؤكدة أن مؤتمر المناخ الذي استضافته مصر كان له أثر كبير في زيادة مذكرات التفاهم في هذا الملف.

من جانبه، قال الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: الهيدروجين الأخضر وقود القرن الواحد والعشرين، ويمثل من 30 إلى 35% من الطاقة في 2050.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأكد أن حجز مقعد لمصر من الآن في هذه المنظومة مهم للغاية، مشيرًا إلى أن جميع المواد الدستورية يتم تطبيقها في هذا القانون في الحفاظ على البيئة وتنمية الاستثمار.

ولفت أبوالعلا إلى أن مصر تشارك بهذا القانون في إنقاذ كوكب الأرض من الانبعاثات الكربونية، مشددًا على ضرورة أن نخطو خطوات جديدة.

وطالب عضو مجلس النواب، كل المراكز البحثية في الجامعات والمركز القومي القومي للبحوث بدراسة هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك عالمًا مصريًا في جامعة أمريكي نجح في تحفيز التصنيع، ولدينا عباقرة في هذا المجال يجب أن نستفيد من خبراتهم.