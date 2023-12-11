عضو "نقل النواب" يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية: المشاركة واجب وطنى

أدلى النائب الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ورئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد "السعيد" أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، مناشدًا جميع منتسبي جامعة بنها الأهلية، وجموع المواطنين في مختلف أنحاء مصر بالنزول والمشاركة الإيجابية من أجل ممارسة حقهم الدستوري، والمساهمة في صناعة مستقبل مصر.

وأعرب "السعيد" عن إعجابه بحجم المشاركة الشعبية الضخمة في الانتخابات التي تعكس الحالة الديمقراطية التي تعيشها الدولة المصرية، ويظهر مدى وعي المواطن المصري بأهمية النزول إلى صناديق الاقتراع والمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.