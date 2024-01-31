برلماني: استئناف الحوار الوطني خطوة فارقة في الوقت الراهن

قال النائب أمين جابر الصيرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن إعلان مجلس الأمناء استئناف المرحلة الثانية من الحوار الوطني الفترة القادمة، وإصدار توصيات المرحلة الأولى، خطوة إيجابية نحو تأسيس قواعد الجمهورية الجديدة، وأهمية التركيز على الشأن الاقتصادي باعتباره القضية الملحة الآن.

الأوضاع الاقتصادية

أوضح الصيرفي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن طرح القضايا الاقتصادية، ومناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية الراهنة على مائدة الحوار الوطني يؤكد أهميته الشديدة، ودوره الفعال في تناول الأحداث والتحديات والوقوف أمامها، وبدء المرحلة الثانية خطوة شديدة الأهمية للوطن.

تابع أن طلب الرئيس السيسي من الحوار الوطني النظر في الأزمة الاقتصادية ورفع التوصيات إليه، يؤكد على تحرك الدولة على اعلى مستوى لمواجهة الازمة وتداعياتها بشكل عملي وعبر رؤية استراتيجية وطنية مخلصة، مؤكدا أن أمانة الخوار الوطنى أثبتت نجاحها في التعاطي مع مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية وفى شتى المجالات.

الحوار الوطني

واختتم بأن الاهتمام الملقي على الحوار الوطني سواء من قبل الحكومة أو مجلس أمناء الحوار، وكذلك الأحزاب وكافة القوى السياسية، يأتي من منطلق حرص الرئيس السيسي على متابعة مستجدات الحوار، والاهتمام بالشق الاقتصادى باعتباره القضية الأهم فى الفترة الحالية.

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه طالب جميع الأطراف بتقديم تصوراتهم مكتوبة ومحددة لمجلس أمناء الحوار الوطني، مع ضرورة تحديد أولويات النقاش داخل الحوار الوطني.

مخرجات الحوار الوطني

وأكد المنسق العام للحوار الوطني، خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه أمام الأطراف المشاركة في الحوار الوطني فرصة لمدة أسبوعين كاملين؛ لإرسال تصوراتهم المختلفة فيما يخص موضوعات النقاش بـ الحوار الوطني.