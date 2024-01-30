ضياء رشوان: فرصة أسبوعين لإرسال التصورات مكتوبة لـ"الحوار الوطنى"

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه طالب جميع الأطراف بتقديم تصوراتهم مكتوبة ومحددة لمجلس أمناء الحوار الوطني، مع ضرورة تحديد أولويات النقاش داخل الحوار الوطني.

مخرجات الحوار الوطني

وأكد المنسق العام للحوار الوطني، خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه أمام الأطراف المشاركة في الحوار الوطني فرصة لمدة أسبوعين كاملين؛ لإرسال تصوراتهم المختلفة فيما يخص موضوعات النقاش بـ الحوار الوطني.

مناقشة الأوضاع الاقتصادية

وأضاف أن مجلس أمناء الحوار الوطني سوف يقوم بعمل جدول خاص بالموضوعات الأولى بالنقاش.

وأشار إلى أن هناك احتياجا عاجلا من المواطنين لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالمجال الاقتصادي، حيث إن الأزمات الاقتصادية الحالية تشكل صعوبة كبيرة على المواطنين.