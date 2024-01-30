الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حقوق الإنسان" بالنواب تناقش جهود الخارجية لتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية فى غزة

غزة
غزة

عقدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، مع السفير حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين، بحضور الدكتور أيمن أبوالعلا، والنائب محمد عبدالعزيز، وكيلي اللجنة، والنائب عبدالنعيم حامد، والنائبة ماهيتاب عبدالهادي.

وذلك لمناقشة جهود وزارة الخارجية، ولجنة حقوق الانسان بمجلس النواب لتوثيق الجرائم الإسرائيلية للحرب على غزة، وآخر المستجدات على الساحة الدولية.

كما أكدت اللجنة أهمية التواصل البرلماني بين لجنة حقوق الإنسان وبين أعضاء لجان حقوق الإنسان واللجان المعنية بالبرلمانات الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية لمزيد من تنسيق الجهود بما يخدم السياسة الخارجية البرلمانية القائمة على حفظ الأمن الدولي واستقرار الشرق الأوسط ومواجهة التحديات الأمنية والإقليمية.

فيما ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للثروة المعدنية للسنة المالية 2022/2023.

واستعرض الدكتور ياسر رمضان، رئيس مجلس الهيئة العامة للثروة المعدنية، الحساب الختامي لموازنة الهيئة للسنة المالية 2022/2023، موضحًا أن جملة الموازنة 2.9 مليار جنيه، وبلغت جملة الإيرادات. 2 مليار و838 مليون جنيه، والمصروفات كانت 272 مليون والفعلي 226 مليونًا، و149 مليونًا للأجور وما تم صرفه 150 مليونًا، والسلع والخدمات 12 مليونًا و969 الربط الفعلي، وكان مقدرًا لها نحو 17 مليونًا.

وتابع رمضان: في الحساب الختامي للهيئة نسبة كبيرة حققت الإيرادات المطلوبة منها في وزارة المالية، والهيئة تشارك بأسهم في 9 شركات.

وزارة الخارجية مجلس النواب توثيق الجرائم الإسرائيلية غزة الساحة الدولية

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