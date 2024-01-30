الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"خطة النواب" تُناقش ختامي موازنة هيئة الاستثمار والمناطق الحرة

الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالنواب

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة  الدكتور فخري الفقي،  الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – وختامي موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2022- 2023.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة قيام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الأخرى بتخصيص مبلغ 344 مليون جنيه ، بالتنسيق مع وزارة المالية لمكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة منذ العام المالي  2014 وحتى 2017 والتي قامت الهيئة بتحميلها للأرباح في حين أوصت المالية بتحميلها للصناديق.

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مناقشة الحساب الختامي

جاء ذلك بناء علي طلب من وكيل لجنة الخطة والموازنة النائب مصطفي سالم، عقب توجيه سؤالا للهيئة خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة الحساب الختامي لموازنتها للعام المالي 2022/2023، عن سبب عدم كفاية رصيد المخصصات بالحساب الختامي للعام الماضي وماهي طبيعة تلك المخصصات المقدرة بنحو ب1.383مليار جنيه.

من جانبه، أكد ممثل الهيئة محمد عبد الهادي،  أن المخصصات الأخري تشمل مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بها  ولكن المشكلة في رفض  المالية اعتمادها من الأرباح ومطالبتها بتكوين مخصصات لذلك.

 المكافآت تخصم من الصناديق الخاصة

وعقب ممثل المالية بأن المكافآت تخصم  من الصناديق الخاصة التابع لها العاملين بالهيئة، مضيفا مطالبة الوزارة للهيئة بتكوين مخصصات تصرف منها تلك المكافآت.
وعقب وكيل اللجنة مصطفي سالم بضرورة حل الأمر بين الهيئة والمالية خلال العام المالي الجاري  وتكوين المخصص بمبلغ ٣٤٤ مليون جنية وقد التزمت الهيئة بتنفيذ التوصية وطالب النائب مصطفي سالم بضرورة إبلاغ اللجنة بما يتم تنفيذة في هذا الشأن.
 

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