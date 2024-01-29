الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "العامة للطرق والكباري" يستعرض إنجازات الهيئة أمام لجنة النقل والمواصلات

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن إنجازات الدولة في مجال النقل استهدفت توفير الوقت والجهد على المواطنين، وجلب فرص استثمارية بشكل أفضل، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل للمواطنين.

وأكد النائب علاء عابد، أن الظروف الاقتصادية هي موجه عالمية يمر بها العالم، مما أدى إلى توقف بعض الدول عن تنفيذ خططها، لافتا إلى أن القيادة السياسية أقامت مشروعات قومية وهي التي ساعدت في تخفيف الازمة الاقتصادية على المواطن.

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ومن جانبه استعرض اللواء حسام الدين مصطفي، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ما تم إنجازه من المخطط الإستراتيجي للطرق على مستوى الجمهورية، والمستهدف إنجازه خلال المرحلة القادمة، والخطوات التي اتخذتها الهيئة لتحويل الطرق الجديدة إلى محاور تنمية.

وقال رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، إن خطة الهيئة تهدف إلى الربط مع مخططات التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة الزراعية والصناعية والسياحية، وإنشاء محاور عرضية جديدة على النيل من منظور تنموي شامل وليس مجرد الربط بين ضفتي النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم، بجانب ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والانتاجي.

وكشف حسام الدين أن الخطة، تستهدف الخطة خفض أزمنة الرحلات على مستوى الشبكة وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل والتأثير البيئي، وربط جميع الموانئ (الجافة والبرية والبحرية) والمناطق الصناعية واللوجيستية بشبكة طرق قوية لتسهيل الحركة المرورية وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة، بجانب إنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات الرئيسية على شبكة الطرق وتقاطعاتها مع خطوط السكة الحديد، وإنشاء طرق خدمة لشاحنات النقل الثقيل للحد من الحوادث، والاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وعدم اقتصار التطوير على شبكة الطرق السريعة والرئيسية.

وأوضح حسام الدين، أن مشروعات الطرق الجديدة خلقت العديد من الفرص الاستثمارية للمطورين العقاريين والصناعيين، ومن المفترض أن أي مستثمر لديه خطة عمل لإنشاء مشروع عقاري ناجح، يبحث في البداية عن عدة خطوات منها القوانين والنقل بشكل عام من طرق ومواصلات وضرائب وأمن للمنطقة المحيطة، ومن أهم خطوات البحث لإقامة مشروع عقاري، هو حساب زمن الرحلة من مكانه لأقرب الأماكن الحيوية، الأمر الذي يؤكد أن مشروعات إنشاء الطرق أمر مؤثر لمستثمري العقارات.

وأكد حسام الدين، أنه جاري إنشاء وتنفيذ خط سكة حديد، الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس  والذي يبلغ طوله  63  كم وجاري إنشاء الجسور الترابية ومحطات الركاب وشحن البضائع بمعرفة الشركات المصرية الوطنية المتخصصة واستشاري مصري، وذلك في إطار تنفيذ ممر السخنة الاسكندرية اللوجيستي والذي يتكون من ميناء السخنة / الخط الاول للقطار الكهربائي السريع/ الميناء الجاف بالعاشر من رمضان/ خط السكة الحديد " الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس" / ميناء الاسكندرية الكبير.

النائب علاء عابد لجنة النقل الأزمة الاقتصادية اللواء حسام الدين مصطفى الظروف الاقتصادية

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