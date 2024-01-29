"اتصالات النواب": تطبيق العدالة وتكافؤ الفرص فى الوظائف أساس بناء الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور صالح عبدالرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الدستور أقر بأن الوظائف حق لجميع المواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وأنه لا مجال للمسحوبية والوساطة، قائلا إن اختبارات الوظائف تتم إلكترونيًا بنسبة 100% مقسمة على 4 أجزاء وأن المشكلة التى نعاني منها فقط هي سماسرة الوظائف، الذين يستغلون المواطن في السيبرات ومحلات الكمبيوتر بزعم قدرتهم الفريدة على التقديم للوظائف وهذا غير حقيقي ولكن هذه المشكلة إلى زوال في أقرب وقت.

وأضاف الشيخ خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم، والمخصص لاستعراض ومناقشة خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطبيق منظومة التحول الرقمي ومدى تطبيقها على معايير التقدم للوظائف المعلنة على المنصة الرسمية للجهاز، أن الجهاز عمل على إعادة هيكلة جميع وظائف الحكومة بعد نقلهم للعاصمة الإدارية، بمسميات حديثة بعد 42 سنة من ثبات الدرجات والمسميات الوظيفية دون تطوير أو تحديث وتم استحداث بطاقات وصف وظيفي موحدة التى تعتبر شهادة ميلاد الوظيفة.

وبين الشيخ أنه تحقيقا لمبدأ تكافؤ فرص ولتحقيق الشفافية الحقيقة تم إنشاء مركز لتقييم القدرات حيث هدفه قياس مدى جدارة المتقدم للوظيفة وتكافوها مع مؤهله الوظيفى وقدراته الفنية.

من جانبه، أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع، أن مصر في الجمهورية الجديدة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي شطبت الواسطة والمحسوبية من قاموسها، وأن هناك إصرارا من الرئيس السيسي على تطبيق قواعد العدالة وتكافؤ الفرص، وهو الأساس الذي سنبني عليه مصر الحديثة.

وطالب بدوي بمد المدد الخاصة بتقديم الموطنين للوظائف خاصة بعد الشكاوي التي تقدم بها عدد من المواطنين من بطء السيستم وغيرها من المشكلات، ووعد بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحل جميع المشاكل المتعلقة بخطوط الإنترنت التي يستخدمها الجمهور للتقديم على الوظيفة، وأي مشاكل فنية في هذا الشأن.

فيما رد رئيس التنظيم والإدارة أن الجهاز بالفعل مد المهلة المخصصة للتقديم إلى 15 فبراير المقبل تحقيقا لقواعد العدالة والشفافية.