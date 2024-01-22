"التنظيم والإدارة" يوافق على قرارات ترقية موظفى 81 جهة حكومية

أنهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، دراسة قرارات ترقية العاملين فى 81 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2023 /2024، تبعًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ومن المقرر أن يحصل العاملون بموجب قرار الترقية على علاوة 5% من قيمة الأجر الوظيفى وتعديل قيمة الحد الأدنى للأجر تبعًا للمستوى الوظيفي الأعلى، اعتبارًا من تاريخ الترقية.

حركة ترقيات للعاملين بالدولة



ووفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، تمثلت أبرز الجهات التى شملتها قرارات الترقية فى الآتى: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الهيئة القومية لقصور الثقافة، الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية، صندوق بحوث ودراسات التعمير الداخلة فى مجالات وأنشطة التعمير، المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، معهد التخطيط القومى.

قرارات الترقية للعاملين

تضمنت قرارات الترقية أيضًا العاملين فى العديد من الجامعات منها: جامعة القاهرة، جامعة مطروح، جامعة السويس، جامعة الأزهر، جامعة الأقصر، جامعة الزقازيق، جامعة العريش، جامعة المنوفية، جامعة بورسعيد، جامعة حلوان، جامعة المنصورة، جامعة الإسكندرية، جامعة بنها، جامعة قناة السويس، جامعة جنوب الوادى، جامعة أسيوط، جامعة دمياط، جامعة طنطا، مديرية التعمل بالقليويبة، مديرية التنظيم والإدارة بأسوان، مديرية الشباب والرياضة بالسويس.

ومن ناحية أخرى، وافق جهاز التنظيم والإدارة، على نقل دفعات جديدة من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من وإلى 595 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، خلال الفترة بين شهرى يوليو وديسمبر 2023 لسد العجز فى بعض التخصصات والنقص فى أعداد الموظفين فى العديد من الجهات.

قرارات نقل دفعة جديدة من الموظفين



وأوضح التقرير أن أبرز الجهات التى شملها قرار النقل هى: وزارة المالية، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وزارة المالية، وزارة الصحة والسكان، وزارة الطيران المدنى، وزارة التجارة والصناعة، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وزارة الموارد المائية والرى، وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة التعاون الدولى وزارة العمل، وزارة التنمية المحلية.

كما شمل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، الهيئة العامة للتأمين الصحى، هيئة الإسعاف المصرية، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، الهيئة الوطنية للإعلام، المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، هيئة المجتمعات العمرانية، مصلحة الجمارك، الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، الهيئة العامة للرقابة المالية، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جهاز شئون البيئة، الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الهيئة القومية للأنفاق، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، الهيئة العامة لدار الكتب، المجلس القومي للسكان، مصلحة الضرائب المصرية، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وشمل أيضًا العديد من المحافظات منها: ديوان عام محافظة القاهرة، ديوان عام محافظة الفيوم، ديوان عام محافظة المنوفية، ديوان عام محافظة الجيزة، ديوان عام محافظة بورسعيد، ديوان عام محافظة البحر الأحمر، ديوان عام محافظة الكفر الشيخ، ديوان عام محافظة الإسكندرية، ديوان عام محافظة مطروح، ديوان عام محافظة سوهاج، ديوان عام محافظة البحيرة، ديوان عام محافظة الوادى الجديد، ديوان عام محافظة قنا، ديوان عام محافظة الغربية، ديوان عام محافظة الدقهلية، ديوان عام محافظة أسيوط، ديوان عام محافظة الفيوم، مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، مديرية التربية والتعليم بالغربية، مديرية التربية والتعليم بالفيوم، مديرية التربية والتعليم بأسوان، مديرية التربية والتعليم بأسيوط، مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، مديرية الشئون الصحية بالفيوم، مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، مديرية الطرق والنقل بالقليوبية، مديرية الزراعة بالغربية، مديرية الزراعة بالبحر الأحمر.