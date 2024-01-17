الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لتعيين موظفين بجهاز تنظيم النقل البرى

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لتلبية حاجة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل لتعيين (6) في وظيفة محامٍ بالدرجة المالية الثالثة وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقانون رقم (47) لسنة 1973 الصادر بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

بوابة الوظائف الحكومية


ويمكن للراغبين في التقدم للمسابقة التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 1/2/2024  حتى 15/2/2024، على الرابط الآتي  https://jobs.caoa.gov.eg
 

شروط التقديم لوظائف وزارة النقل 

 

ويُشترط فيمن يتقدم للوظيفة المُعلن:
1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
5. ألا تزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.
6. أن يكون المتقدم حاصلًا على ليسانس الحقوق أو الشريعة والقانون بتقدير عام (جيد جدًا) على الأقل.
7. أن يكون مقيدًا بجدول المشتغلين بنقابة المحامين.
8.  أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
9. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان.
10. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.
11. أن يقدم المتقدم إقرارًا بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل.
12. سداد مبلغ مقداره (26) جنيهًا (ستة وعشرون جنيهًا فقط لا غير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحقًا لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.


ويهيب الجهاز بكل من يهتم بهذا الإعلان مطالعة المستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

التنظيم والإدارة مسابقة تنظيم النقل البري وزارة النقل قانون الخدمة المدنية

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