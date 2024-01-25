ترصد الدستور في التقرير التالي لينك التقديم لمسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 30 ألف معلم حيث وفرت التنظيم والادارة لينك التقديم لمسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 30 ألف معلم حيث فتحت الباب المعلمين لاجتياز الاختبارات حيث يستمر التقديم حتى 31 يناير الجاري وفقا للشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم الفني.

لينك التقديم لمسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 30 ألف معلم



ويستمر التقديم في مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية من الرابط التالي هنا حيث يتم اختيار أيقونة وظائف ثم اختيار وظيفة معلم مساعد معلم فصل للصفوف الابتدائية الأول الثاني الثالث وفقا للمحافظة محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي.



لينك التقديم لمسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 30 ألف معلم



وتسعى وزارة التربية والتعليم من خلال مسابقة 30 ألف معلم لتعيين 1114 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأول الثاني الثالث للعام الدراسي 2024 /2025 في جميع محافظات الجمهورية.

شروط مسابقة 30 ألف معلم لعام 2024



وحدد ت وزارة التربية والتعليم الفني شروط للتقدم في مسابقة 30 ألف معلم وهي ان يكون المتقدم حسن السير والسمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه في بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم او قرار تأديبي نهائي مالم يمضي علي صدوره 4 سنوات لايزيد سنه عن 40 عام في تاريخ الإعلان.

رسوم الاشتراك في مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم

حددت وزارة التربية والتعليم الفني رسوم الاشتراك في المسابقة من خلال سداد مبلغ 26 جنيها من خلال الإيداع بأحد فروع بنوك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والتي تعمل بنظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية علي حساب الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 0781200/450/9 ح/.