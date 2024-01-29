عربية النواب تناقش أضرار اتفاقية صوماليلاند وإثيوبيا

أحمد فؤاد أباظة يحذر من التدخلات فى الشأن العربى.. ويؤكد دعم موقف مصر تجاه أشقائها

ناقشت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، الأضرار الناجمة على الدول العربية من جراء الاتفاقية المبرمة بين جمهورية الصومال "صوماليلاند" وجمهورية إثيوبيا بشأن منح إثيوبيا مساحة 20 كم كمنفذ لها تطل به على المحيط الأطلنطي.

شارك في الاجتماع السفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، السفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفير وليد شمس، نائب مساعد وزير الخارجية بالقطاع البرلماني.

رفض اللجنة القاطع محاولات التدخل فى الشأن الصومالى

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، رفض اللجنة القاطع لمحاولات التدخل في الشأن الصومالي، مشيرا إلى الوقوف بجانبها في بسط سيادتها على كامل أراضيها.

وزارة الخارجية

وأشار إلى أن الاجتماع تناول جهود مصر عن طريق وزارة الخارجية في دعم الاستقرار بالصومال، ورفض كل أشكال التقسيم أو التعدي على سيادتها.

وأعلن أحمد فؤاد أباظة، دعم لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، للدور الذي تقوم به القيادة السياسية في تحقيق أمن واستقرار دولة الصومال، ورفض كافة أشكال التدخل في شئونها.

وأكد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، رفض ما تقوم به إثيوبيا في المنطقة، محذرا من أن ذلك يهدد عملية الاستقرار في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن هناك محاولات لاستفزاز مصر بداية من أزمة سد النهضة الإثيوبي وانتهاك الحقوق المائية لمصر، وصولا إلى التدخل في شئون الصومال.

وأعلن أباظة مساندة جهود وزارة الخارجية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية في رفض الاعتداء على سيادة الصومال.