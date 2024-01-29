الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد فؤاد أباظة يحذر من التدخلات فى الشأن العربى.. ويؤكد دعم موقف مصر تجاه أشقائها

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عربية النواب تناقش أضرار اتفاقية صوماليلاند وإثيوبيا

أحمد فؤاد أباظة يحذر من التدخلات فى الشأن العربى.. ويؤكد دعم موقف مصر تجاه أشقائها 

ناقشت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، الأضرار الناجمة على الدول العربية من جراء الاتفاقية المبرمة بين جمهورية الصومال "صوماليلاند" وجمهورية إثيوبيا بشأن منح إثيوبيا مساحة 20 كم كمنفذ لها تطل به على المحيط الأطلنطي.

txt

برلمانى: وقفة مصر مع الصومال واضحة وتصريحات الرئيس السيسى رسالة للجميع

txt

الحركة الوطنية: رسائل الرئيس السيسى لإثيوبيا حاسمة.. والقاهرة لن تقبل بزعزعة استقرار الصومال

شارك في الاجتماع السفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، السفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفير وليد شمس، نائب مساعد وزير الخارجية بالقطاع البرلماني.

رفض اللجنة القاطع محاولات التدخل فى الشأن الصومالى

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، رفض اللجنة القاطع لمحاولات التدخل في الشأن الصومالي، مشيرا إلى الوقوف بجانبها في بسط سيادتها على كامل أراضيها.

وزارة الخارجية

وأشار إلى أن الاجتماع تناول جهود مصر عن طريق وزارة الخارجية في دعم الاستقرار بالصومال، ورفض كل أشكال التقسيم أو التعدي على سيادتها.

وأعلن أحمد فؤاد أباظة، دعم لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، للدور الذي تقوم به القيادة السياسية في تحقيق أمن واستقرار دولة الصومال، ورفض كافة أشكال التدخل في شئونها.

وأكد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، رفض ما تقوم به إثيوبيا في المنطقة، محذرا من أن ذلك يهدد عملية الاستقرار في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن هناك محاولات لاستفزاز مصر بداية من أزمة سد النهضة الإثيوبي وانتهاك الحقوق المائية لمصر، وصولا إلى التدخل في شئون الصومال.

وأعلن أباظة مساندة جهود وزارة الخارجية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية في رفض الاعتداء على سيادة الصومال.

لجنة الشئون العربية بمجلس النواب مجلس النواب صوماليلاند إثيوبيا جمهورية الصومال المحيط الأطلنطي

الأكثر قراءة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

عاجل .. المصري يحصل على توقيع صلاح محسن مهاجم الأهلي

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل