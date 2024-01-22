الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: وقفة مصر مع الصومال واضحة وتصريحات الرئيس السيسي رسالة للجميع

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

طالب النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، مسئولي الحكومة الإثيوبية  بالانتباه جيدا لتصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، والتي تحمل رسائل واضحة أنه لا يجوز العبث مع مصر، ولا يجوز لأحد التجرؤ على الأمن القومي المصري.

ولفت المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن تصريحات الرئيس السيسي والتي رفض خلالها الاتفاق المبرم بين أرض الصومال وإثيوبيا واضحة تمام الوضوح، فالقفز على الأراضي الصومالية وخلق أوضاع جديدة مرفوض تماما، مضيفا: مصر من أولى الدول التي تدعم سيادة الدول على أراضيها، وترفض رفضا باتا تدخل أي دولة في شئون دولة أخرى.
ونوه النائب: بكلمة الرئيس السيسي، أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد له، وأن مصر دائما تقوم بدورها في حماية أشقائها وحل مشكلاتهم ولن تسمح بتهديد الأشقاء في الصومال.
واختتم النائب يسري المغازي، بأن وقفة مصر واضحة بخصوص التجاوزات في الصومال من جانب أثيوبيا أو غيرها، مشددا: احترام سيادة الدول ضرورة للأمن ولا يمكن قبول غير ذلك وعلى أثيوبيا احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه.

 

النائب يسري المغازي الرئيس السيسي رسائل واضحة الأمن القومي المصري سيادة الدول

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