الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

زعيم الأغلبية: تعديلات قانون قادرون باختلاف تأتى تعزيزًا لحالة حقوق الإنسان

الدكتور عبدالهادي
الدكتور عبدالهادي القصبي

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون "قادرون باختلاف" يمثل امتدادا لمنظومة التشريعات التي صدرت مؤخرا من مجلس النواب تعزيزا وحماية لحالة حقوق الإنسان المصري بمختلف فئاتة وعناصره، حيث تم خلال الفترة الماضية إقرار مجلس النواب عددا من التشريعات الهامة في هذا الاتجاه، ومنها قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وقانون أسر الشهداء والمصابين، كما تحدث المجلس عن حقوق الفئات المختلفة ومنها المرأة والشباب.

وأكد القصبي، خلال الجلسة: نستطيع أن نقول إن مصر تحولت لدوحة حقوقية ودولة حقوقية من الطراز الفريد، وانحاز الرئيس عبدالفتاح السيسي لكافة الفئات المهمشة بعد غياب أكثر من 43 عاما، بل وكرم الرئيس تلك الفئات فخصص أعواما لكل فئة، ومنها عام ذوي الاحتياجات الخاصة، وعام لحقوق المرأة، وعاما للشباب وغير ذلك، ناهيك عن رعاية الرئيس العديد من الفعاليات لتلك الفئات، وعلى رأسها منتدى الشباب العالمي الذي يعقد كل عام .

وأوضح أنه فيما يخص مشروع قانون لتعديل قانون صندوق قادرون باختلاف فإنه يعمل على معالجة ما أسفر عنه الواقع العملي لتنفيذ القانون، والذي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك قصورا، ويعمل التعديل على معالجة هذا القصور، حيث تبين أن الصندوق لا يوجد له مدير تنفيذي شأنه شأن بعض الصناديق الأخرى، مثل صندوق تحيا مصر وصندوق مصر السيادي وغيرهما.

وأعلن القصبي عن موافقته على مشروع القانون، ودعا كافة النواب للموافقة عليه.

واستعرضت النائبة نجلاء باخوم، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الإثنين.

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