الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إسكان النواب توصي بتوفير اعتماد مالي لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بالوادي الجديد

النائب محمد الفيومى
النائب محمد الفيومى

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد الفيومى، طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدى حسن سليمان، بشأن توصل الصرف الصحى لمنطقة غرب الموهوب بمحافظة الوادى الجديد.


وشهد الاجتماع، استعراض النائب حمدى حسن، طلب الإحاطة، مؤكدا أن منطقة غرب الموهوب تضم أربع وحدات محلية وهى غرب الموهوب - العروبة، الأمان، الصحوة، ويسكنها نحو ٣٠ ألف نسمة، ورغم ذلك لا يوجد بها صرف صحى.

وأكد عضو مجلس النواب، معاناة أهالي منطقة غرب الموهوب، من انعدام خدمات الصرف الصحى، الأمر الذى يتسبب في كوارث صحية وبيئية تهدد صحة المواطنين.

 

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وكشف النائب حمدى حسن سليمان، عن أن تعطل تنفيذ محطتين لمياه الشرب، بالمنطقة، بسبب عدم وجود خدمة الصرف الصحى، حتى الآن، مما أدى إلي حرمان الأهالي من شرب المياه النظيفة أيضا.


ومن جانبه، أوضح ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن تلك المنطقة ليست مدرجة في المرحلة الحالية لمشروعات حياة كريمة التى تستهدف القيام بتلك المشروعات الخدمية والمرافق العامة.


وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع، بإعداد مذكرة بشأن موضوع طلب الإحاطة لتوفير اعتماد مالي من مجلس الوزراء لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بمنطقة غرب الموهوب بمحافظة الوادى الجديد.

 

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فيما التقى حسن شحاتة وزير العمل، مساء اليوم الأحد، مع أعضاء لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وذلك بمقر "اللجنة" في "المجلس"،لمناقشة مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

النائب محمد الفيومي النائب حمدى حسن صرف صحي الفيومي الوادي الجديد

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