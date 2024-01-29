الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المؤتمر: الحوار الوطنى يسهم فى إيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطنى نجح فى الخروج بتوصيات فى العديد من الملفات على مدار جلساته الأخيرة، وهذا بدوره يؤكد أن طرح الملف الاقتصادى على مائدة جلسات الحوار الوطني سيكون له دور كبير فى إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية.

وأكد غنيم أن الاقتصاد من أهم الملفات خلال الفترة المقبلة على وجه التحديد، وإن طرح رؤية واستراتيجية لمواجهة هذه الأزمة يسهم فى تخفيف الأعباء والمعاناة من خلال حلول واقعية وأكثر مرونة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، خاصة أن الحوار يشهد اجتماعًا لمختلف القوى السياسية والحزبية والجميع يكون حريصًا على إعلاء المصلحة العامة.

وأشار الدكتور السعيد غنيم إلى أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإجراء حوار وطنى تساهم فى إيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، خاصة أن الأزمة الاقتصادية أكثر التحديات فى هذه المرحلة، متابعًا: "التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر فى ظل الأزمات العالمية المتلاحقة من أهم الملفات التى تشغل تفكير ملايين المصريين، وكما نجح الحوار الوطنى فى التوصل لحلول حاسمة فى العديد من الملفات الشائكة التى توارثناها منذ عقود، بمجرد التشاور وسماع الرأي والرأي الآخر، لذا فإنه من المتوقع الوصول لمقترحات وحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة فى الوضع الاقتصادى".

وأكد الدكتور السعيد غنيم أن الدولة المصرية تمتلك الكوادر القادرة على النهوض بالأوضاع الاقتصادية والخروج من الأزمة الراهنة، كما تمتلك البنية التحتية المؤهلة لاستيعاب أكبر قدر من الاستثمارات الاجنبية والمحلية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن ثم مناقشة الملف الاقتصادى بالحوار الوطنى سيكون لها عظيم الأثر فى الخروج بتوصيات الغرض منها النهوض بالملف الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الحوار الوطنى أثبت نجاحه على أرض الواقع فى عدة أزمات، وساهم فى خلق مناخ سياسي جديد يقوم على مفهوم التعددية وإتاحة الفرصة أمام القوى السياسية للتعبير عن آرائهم بحرية.

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