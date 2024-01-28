الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محافظة القاهرة: نعمل علي تنفيذ استراتيجية الرئيس السيسي بالارتقاء بأحياء العاصمة

الدكتور حسام الدين
الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة

أكد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة، للمنطقة الشمالية بأن المحافظة حريصة علي تذليل العقبات للمواطنين وأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وأننا نتدخل لتذليل كافة المعوقات خاصة في المطالبات التي تخص الاغراض الخدمية بجميع أحياء المحافظة.

 

وأضاف خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي رئيس اللجنة، بأن هناك أولوية قصوي لكافة مطالبات نواب البرلمان التي تهم الصالح العام وتهم الوطن والمواطن، وأن وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة، يعملون على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرئيس السيسي بتوفير الخدمات والارتقاء بأحياء العاصمة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور.

 

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وأضاف أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مرثا محروس بشأن تباطؤ افتتاح المجمع البريدي بحي الأميرية بمحافظة القاهرة، بأن المحافظة لم تتاخر في تقديم كافة أوجه الدعم للهيئة القوميه للبريد في سبيل إقامة منشأه حيوية تخدم المواطنين في الأميرية، ومستمرون في تقديم كافة التسهيلات التي تلبي طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.

 

 إنشاء وتطوير مكاتب البريد

 

وناقشت اللجنة 6 طلبات إحاطة بخصوص إنشاء وتطوير مكاتب البريد، وفي مقدمتها  طلب الإحاطة المقدم من النائب مرثا محروس بشأن تباطؤ افتتاح المجمع البريدي بحي الأميرية بمحافظة القاهرة، والنائب محمد يسري عبادة بشأن مشاكل عدم تنفيذ مكاتب البريد بمركز كوم حمادة التابعة لمحافظة البحيرة.

بجانب مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال بشأن التقاعس في الإجراءات الخاصة بإنشاء مكتبي بريد قريتي أبو خراش وبويط مركز الرحمانية، إحلال وتجديد مكتب بريد عزب بستنواي مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وكذا طلبات احاطة مقدمة مم النائب أحمد حمدي خطاب بشأن  إقامة مكتب بريد بقرية منشأة الهلباوي التابعة للوحدة المحلية بسيدي غازي علمًا بوجود مبنى مخصص الوزارة الاتصالات منشأ ليكون سنترال لتوزيع الخطوط الأرضية ولم يتم إشغاله حتى الآن بمركز كفر الدوار - محافظة البحيرة، تأخر تركيب ماكينات الصراف الآلى الخاصة بمكاتب البريد التابعة لمركز كفر الدوار - محافظة البحيرة. استلام وتشغيل مكتب بريد النشو البحري التابعة للوحدة المحلية بولين مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة.
 

الدكتور حسام الدين فوزي محافظ القاهرة المحافظة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا النائب أحمد بدوي السيسي

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