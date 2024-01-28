الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"سياحة النواب" تصدر روشتة علاجية لتفادى سلبيات موسم الحج والعمرة الماضى

نورا علي
نورا علي

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا مساء اليوم لمناقشة استعدادات وزارة السياحة لموسمي الحج والعمرة.


جاء ذلك بحضور سامية سامى، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، وأحمد إبراهيم عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر.

 

txt

رابط بوابة الحج والعمرة المصرية وموعد إعلان القرعة


وناقش الاجتماع الخطوات التي اتخذتها الوزارة لضمان عدم تكرار ما واجه الحجاج المصريين من مشكلات في موسم الحج السابق.


وقالت "نورا علي" إن الدولة وضعت قواعد تنظيمية وضوابط لشركات السياحة حفاظًا على حقوق الحجاج والمعتمرين والقضاء على العشوائية والسمسرة.

 
وتساءلت عن صحة إلغاء رحلات العمرة في شهر فبراير بسبب عدم استقرار سعر الريال؛ حيث أكد أحمد إبراهيم أن العمرة لم تتوقف، بينما الشركات تواجه مشكلة في توفير العملة.

وفي نهاية الاجتماع أشادت اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة لتفادي كل السلبيات التي واجهت الحجاج فى الموسم السابق.

سياحة النواب" توصي بمعاملة "شركات الحج والعمرة" معاملة المستوردين بشأن تدبير العملة

 

وأوصت اللجنة بضرورة وجود آليات وحلول عاجلة لأزمة الريال ومعاملة الشركات السياحية القائمة على الحج معاملة المستوردين والقطاع الصناعي فيما يتعلق بتدبير العملة.

وأكدت اللجنة أهمية الإشراف الأمني على الأماكن المخصصة لإقامة الحجاج بالمشاعر وتزويد القائمين عليها بكشوف أسماء الحجاج لمنع أي تسلل للمخيمات.

وطالبت بضرورة وجود استراتيجية واضحة للقضاء على ظاهرة السماسرة ورصد الشركات التي تروج للحصول على تأشيرات للحج أو العمرة على المواقع الالكترونية خارج الإطار القانوني.
كما أوصت بمعاملة جميع التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة طبقًا لقانون بوابة العمرة المصرية، والذي يحتم عمل برنامج "سكن مكة والمدينة والانتقالات" والذي يصدر بناءً عليه الباركود المتعارف عليه.

لجنة السياحة موسم الحج الحج والعمرة النائبة نورا على الغرف السياحية

الأكثر قراءة

80% من أنفاق «حماس» لم تتضرر.. والحركة تستعيد السيطرة فى بعض مناطق الشمال

الضربة قوية والضحايا بالجملة.. تفاصيل استهداف القاعدة الأمريكية على حدود الأردن

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

الزمالك يتوج ببطولة كأس دبى الودية بعد الفوز على أهلى جدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة