الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط بوابة الحج والعمرة المصرية وموعد إعلان القرعة

الحج
الحج

رابط بوابة الحج والعمرة المصرية من الموضوعات التي شغلت اهتمامات عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة عبر محركات البحث المُختلفة، ويبحث الكثيرون عنه بالتزامن مع اقتراب شهر شهر رمضان الكريم والذي يذهب فيه الناس لأداء العمرة.

 

رابط بوابة الحج والعمرة المصرية

وارتفع البحث مؤخرًا حول رابط بوابة الحج والعمرة المصرية، إذ تُتيح بوابة الحج المصرية العديد من الخدمات منها الحجز والاستفسار عن بيانات السفر ، كذلك الاستعلام عن القرعة، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالحج والعمرة.

 

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن رابط بوابة الحج والعمرة المصرية، يستعرض موقع "الدستور" الرابط وطريقة الاستعلام عن قرعة الحج لعام 2024، وذلك على النحو التالي:

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قرعة الحج والعمرة المصرية

وبالدخول على رابط البوابة المصرية الموحدة للحج من هنـــــــــــــا، ستكون هناك العديد من الخيارات المتاحة للمستخدم، حيث الاستعلام عن نتيجة القرعة بعد إعلانها بشكل رسمي، أو الدخول على البوابة الرئيسية ليتم الاطلاع من خلالها على جميع تفاصيل حج القرعة، وحج الهيئات، وحج الجمعيات، وحج السياحة، ما يمكن كذلك الضغط على أيقونة كتاب الحج والعمرة لمعرفة كيفية أداء الحج بالتفصيل من قبل دار الإفتاء المصرية.

 

بوابة الحج المصرية

يرغب الكثير من المواطنين في الوقت الحالي في الدخول على بوابة الحج المصرية، لمعرفة موعد إجراء القرعة العلنية لموسم حج 2024، وهو ما أعلنته وزارة الداخلية وفق جدول زمني محدد لجميع المحافظات يبدأ من اليوم السبت 11/11/2023 حتى الخميس 16/11/2023 في جميع مديريات الأمن بالمحافظات كالتالي:

 

موعد قرعة الحج 2024 والمحافظات الشاملة لقرعة الحج

  • السبت 11 نوفمبر 2023 (محافظات القاهرة – الجيزة – الشرقية – مطروح).
  • الاحد 12 نوفمبر 2023   (محافظات الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية).
  • يوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 (محافظات البحيرة – بورسعيد – الغربية – بنى سويف- جنوب سيناء – أسوان).
  • يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 (محافظات كفر الشيخ – الوادي الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم).
  • يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 (محافظات أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر).
  • يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 (محافظات سوهاج – قنا – شمال سيناء).
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