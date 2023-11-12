"العليا للحج والعمرة": أسعار الحج الاقتصادي المتداولة غير صحيحة ومجهولة المصدر

أكد ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه إلى الآن يتم مناقشة الضوابط الخاصة بالحج ولم يتم الاتفاق على أسعار الرحلات حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن الأخبار المتداولة عن أسعار الحج الاقتصادي، غير صحيحة ومجهولة المصدر.

زيادة عدد الحجاج هذا العام

وقال "ترك" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن عدد الحجاج هذا العام زاد عن السنوات السابقة، كما أن الطيران منخفض التكاليف سهل السفر للحج والعمرة.

وتابع، أن مصر بها أرخص رحلة حج في العالم، ولكن يحدث فرق بسبب سعر العملة بين الجنيه المصري والريال السعودي، حيث أن هناك رسوم إقامة وتغذية يتم التعامل بها بعملة السعودية، موضحًا أنه يتم التيسير في الحج بأقل الأسعار.