"اقتصادية قناة السويس": ارتفاع أرباح الهيئة 4 مليارات جنيه خلال 2022/ 2023

قال أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة حققت صافي ربح بلغ 4 مليارات جنيه خلال العام المالي 2022/ 2023، مقابل إيرادات بلغت نحو 6 مليارات جنيه.

وأضاف سعد، خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي 22 /23، أن جملة موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 22 /23 قدرت بمبلغ 41.9 مليار جنيه، وذلك بالقانون رقم 120 لسنة 2022.

زيادة اعتمادات الهيئة بمبلغ 2.6 مليار جنيه

وأكد زيادة اعتمادات الهيئة بمبلغ 2.6 مليار جنيه منها، مقابل زيادة الإيرادات بمبلغ 2.2 مليار جنيه، ومبلغ 416 مليون جنيه بالتحويلات الرأسمالية مقابل زيادة مماثلة بالإيرادات الرأسمالية المتنوعة، وفقًا لأحكام التأشيرات العامة للسنة المالية 2023/2022، ليكون الربط المعدل بجملة الموازنة 44.6 مليار جنيه.

الموازنة الرأسمالية

وتطرق المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى الموازنة الرأسمالية عن السنة المالية 22 /23، كاشفًا عن أن حساب ختامي الموازنة الرأسمالية بلغ 33.3 مليار جنيه مقسمة إلى استخدامات 28.8 مليار جنيه، مقابل إيرادات رأسمالية متنوعة بـ767 مليون جنيه، إلى جانب قروض وتسهيلات ائتمانية بـ28 مليار جنيه.