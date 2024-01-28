الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفريق أسامة ربيع: نسبة انخفاض السفن العابرة من قناة السويس بلغت 35%

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن ما يحدث في البحر الأحمر يؤثر على حركة السفن وحركة التجارة العالمية بشكل كامل.

وأضاف ربيع، في مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة "سي بي سي"، أن الطريق البديل يزيد في الزمن عن طريق قناة السويس بما يقرب من 12 إلى 15 يوما، فضلا عن الزيادة في استهلاك الوقود.

وتابع أن نسبة انخفاض السفن العابرة من قناة السويس بلغت 35%؛ بسبب الأحداث الجارية في البحر الأحمر، كما أن سلاسل الإمداد تأثرت بشكل كبير للغاية؛ جراء الأحداث الإقليمية بالمنطقة.

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