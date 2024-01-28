رئيس هيئة قناة السويس: انتهاء إصلاح بدن سفينة الصب الجاف اليونانية "ZOGRAFIA"

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة الضرورية لبدن ومكونات سفينة الصب الجاف اليونانية "ZOGRAFIA" بشركة ترسانة السويس البحرية.

وأوضح الفريق ربيع أن السفينة استأنفت رحلتها عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب المتجهة شمالا، بعد اعتماد مندوب هيئة الإشراف اليابانية لكافة أعمال الصيانة والإصلاح التي تمت من قبل الترسانة والتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية.

برنامج الإصلاح

وأشار رئيس الهيئة إلى أن برنامج الإصلاح العاجل تضمن إحلال وتغيير بعض أجزاء الحديد من بدن السفينة، وتغيير الحديد التالف والمتضرر بعنابر الشحن، بالإضافة إلى القيام ببعض الإصلاحات بمواسير الاتزان الرئيسية، وإصلاحات أخرى لمواسير التحكم الهيدروليكية، وذلك في وقت قياسي خلال ٤ أيام فقط في ضوء تكثيف شركة ترسانة السويس أعمال الإصلاح على مدار الساعة طوال أيام العمل.

وأكد الفريق ربيع على استعداد الهيئة الدائم للتعاون مع عملائها من الخطوط والتوكيلات الملاحية لتقليل تأثير الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر وباب المندب، عبر تقديم كافة الخدمات الملاحية وخدمات الإصلاح والصيانة اللازمة وقد تحتاجها السفن العابرة في حالة التعرض للأعطال أو المواقف الطارئة.

ربان السفينة يقدم الشكر لهيئة قناة السويس

من جانبه، تقدم الربان Borys Basenko كابتن السفينة اليونانية بالشكر لهيئة قناة السويس على التعاون وسرعة الاستجابة والتفهم للموقف الطارئ ودعمها بتوفير خدمات الإصلاح بشركة ترسانة السويس البحرية، كما أثنى على مستوى الخدمات المقدمة والتواصل الجيد والعمل الدقيق والسريع من جانب ترسانة السويس البحرية بما سيمكنه من استئناف رحلته مرة أخرى بعد إتمامه للإصلاحات الضرورية العاجلة.