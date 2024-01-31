الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد شحاتة: استئناف جلسات الحوار الوطني سيدفع برؤى اقتصادية قادرة على تجاوز الأزمة

محمد شحاته
محمد شحاته

قال محمد شحاتة عضو أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، إن قرار استئناف المرحلة الثانية من الحوار الوطني الفترة المقبلة، بعد إعلان مجلس الأمناء ذلك رسميا، يؤكد على قيمة ما قدمه الحوار الوطني للمناخ العام في مصر والنظر إلى مختلف القضايا. 

ونوه شحاته، في تصريح صحفي له اليوم، بالاستجابة لدعوة الرئيس السيسي مؤخرًا، بأن يركز الحوار الوطني، خلال مرحلته الثانية على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها  الاقتصاد المصري، قائلا: القضية الاقتصادية تشغل بال الجميع الآن، وهى أولوية للدولة في ظل تداعيات عالمية وزيادة معدلات التضخم ومجابهة تحديات اقتصادية هائلة.

وتوقع محمد شحاته، أن يكون الحوار الوطنى فعالا، ويستطيع الوصول لنتائج خاصة عندما تحظى النتائج الصادرة عنه بتوافق. مشيرا إلى أن الحوار الوطني لا يصادر حق الحكومة ولا مجلس النواب، وانما هو مظلة وآلية وطنية تجمع أفضل الكوادر وتستمع لأفضل الأفكار وتطرح أفضل الحلول الممكنة فى المجتمع المصرى أمام مؤسسات الدولة وترفعها للسلطة التنفيذية.

وواصل عضو أمانة العلاقات الخارجية، إنه وبحسب المعلن فإن مدة تلقى الأفكار والأطروحات ستنتهى من الاقتصاديين والقوى السياسية المختلفة يوم 11 فبراير، وبعدها ينعقد الحوار الوطني في مرحلته الثانية.

واختتم محمد شحاته، أن القضايا الاقتصادية والتحديات الراهنة تفرض على الحوار الوطني أجندة اقتصادية، وفق ما طالب به الرئيس السيسي، مشيرا إلى يقينه التام بالتوصل لحلول ورؤى اقتصادية للتغلب على الوضع الحالي بتضافر مختلف الجهود الوطنية.

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