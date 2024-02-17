السبت 17 فبراير 2024
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حسين دعسة لـ"الشاهد": الربيع العربى من أخطر نتائجه تفتيت وتفكيك المنطقة

الكاتب والأديب العربي
الكاتب والأديب العربي الكبير الدكتور حسين دعسة

أكد الكاتب والأديب العربي الكبير الدكتور حسين دعسة، أن ثورات الربيع العربي كانت هزة عنيفة وزلزالا كبيرا أثر على دور المُثقفين العرب، خلال السنوات الماضية.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه يجب أن نعي أن ما حدث في ما يسمى بثورة الربيع العربي هي تركبية من لعبة "الدومينو" وكان في ترتيبات معينة تحدث في بعض الدول وبالتالي كشفت أبعاد كثيرة لها علاقة بشخصية كل دولة وعلاقتها بالشخصية القومية، وحلمنا بمسئلة "الوحدة العربية".

وأضاف: "الربيع العربي كان من أخطر نتائجه هو تفتيت وتفكيك كل المنطقة، فعلى سبيل المثال الآن نفكر في تونس وما يحدث بها من أزمات متلاحقة أيضًا الأزمة الليبية، وسوريا والعراق".

وواصل: "وأرى أن كل هذا نتيجة تشدد عقب 11 أكتوبر جرى استثماره دوليًا من قبل دول كل حصيلة تاريخها وحضارتها قائمة على الاستعمار، دول لا تؤمن بقدرة غيرها على أنها تكون مالكة قرارها، وأرى الدول الوحيدة التي حمت نفسها من هذه الخلخلة هي مصر، حيث جرى احتواء الشارع المصري".

واستكمل: “فالشارع المصري أكثر وعيًا من استيراتيجيات بعض الحكومات لأنه لديه عقلانية أن هناك جيلا يجب أن يعيش المرحلة، وأن ننتظر للقادم ما هو طبيعيته، وهذا هو سر التداعيات والمحاولات التي تحدث الآن، فما يحدث من حركة البناء والتحديث الآن يحتاج إلى صبر، لأن هذا الشكل من التحول هو قادم وبه تكلفته ففي بلد به 100 مليون كان لا يمكن أن تظل منظومة المواصلات على سبيل المثال كما كانت من قبل”.
     

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

 

 

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