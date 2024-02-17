حسين دعسة لـ"الشاهد": بناء الشخصية الإنسانية فى أى بلد لا ينفصل عن المؤسسات الثقافية

أكد الكاتب والأديب العربي الكبير الدكتور حسين دعسة، إن بناء الشخصية الإنسانية في أي بلد لا ينفصل عن بناء المؤسسات الثقافية.

وقال دعسة، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”: “أنا أول مرة دخلت مصر كانت عام 1985 وكانت زيارة مهمة بداية الانفتاح الثقافي على مصر عقب أزمة زيارة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات إلى إسرائيل، والحصار والمقاطعة العربية التي حدثت في إبان هذه الزيارة وتأثيرها بالطبع على العمل الثقافي لأنه انقطع لسنوات طويلة سواء من الأردن أو الخليج أو أيضًا العديد من الدول الإسلامية في ذلك الوقت”.

وأضاف: “أنا أعتقد وأنا أقولها جازمًا إن بناء الشخصية الإنسانية في أي بلد لا يمكن أن يفصل عن بناء الشخصية الثقافية وبناء المؤسسة الثقافية والمتغيرات والأدوات الخاصة بالثقافة”، لافتًا أن مصر في تلك الفترة كانت رائدة في تقديم العديد من المشاريع والتي كان لها بُعد ثقافي مهم جدًا ومنها معرض الكتاب، والآن نجد التحولات كيف كان المعرض في أماكن متعددة يتنقل من بدايته في الأوبرا ثم مدينة نصر والآن في مكانه الجديد بالقاهرة الجديدة.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.