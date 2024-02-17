حسين دعسة: المؤسسة الثقافية فى مصر تعمل بشكل جيد وتحاول تقديم كل ماهو جديد

أشاد الكاتب والأديب العربي الكبير الدكتور حسين دعسة، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 والذي عُقد في الفترة ما بين 25 يناير وحتي 6 فبراير، في ارض المعارض بالتجمع الخامس، ولاقى إقبال كبير من جانب المواطنين.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مكان معرض الكتاب خلال السنوات الماضية هو تحول طبيعي، وأرى أنه استثمار ممتاز وأيضًا "كارت" يعرف الثقافة المصرية الدرجة الأولى، وجسرها الموصول بالعالم العربي من خلال الكتاب قطاع النشر، وكل الأداوات المنتشرة في هذا القطاع من خلال برنامج ثقافي يقدم على هامش المعرض.



وأضاف:"أنا أذكر في الثمانينات لما كان المعرض في الأوبرا وكانت حتى الأدوات اللوجيستية المتعلقة في القواطع وأحيانًا كانوا بيخفوا الشبابيك في "برادي" وكان بعض المعروض للدول لازلت أذكرها على الأرض، فبالتالي كانت هذه عملية تحدي حقيقية".

وواصل:" إلا أن في أرض المعارض الآن في التجمع الخامس، الأن يعطيني على المستوى الشخصي أثر مهم جدًا أن المؤسسة الثقافية في مصر تعمل بشكل جيد وتحاول تقدم كل ماهو جديد ومريح".

واستكمل:" فالمعرض الأن يحرض المُثقف والذي بالفعل يحتاج إلي التحريض خاصة في حالات التعب والتوتر والمرض القضايا المُتصلة في هذه المسائلة، وكل هذه الإدعاءات كما يقول المُثقفين " بعض المُثقفين يمكن أن يزعلوا مني ولكن أنا أقول أنه إدعاء" لأن في حقيقية الأمر المُثقف يمكن أن يتجاوز كل هذه الأزمات من خلال التفكير الجدي الموازي له من الشارع والمواطنين المجتمع".

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.