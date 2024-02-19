الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

"8 الصبح" يحيي ذكرى رحيل صلاح رشوان

الفنان صلاح رشوان
الفنان صلاح رشوان

أحيي برنامج “8 الصبح” المُذاع عبر فضائية dmc،  ذكرى رحيل الفنان صلاح رشوان، والذى رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 66 عاما، تاركًا وراءه أدوارًا عديدة لا تنسى في أذهان جمهوره، ومنها، “أنا قلبي دليلي”، “دموع في نهر الحب”، “الدالى”"، وغيرها من الأعمال المهمة.

وُلد صلاح رشوان 31 ديسمبر 1950، عمل في المسرح والتلفزيون وحاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وتوفي في باريس، بعد صراع مع المرض، هذا وقد اختار فرنسا للعلاج نتيجة حبه الشديد لها، وهو ما ظهر من كتاباته عنها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حينما نشر في شهر سبتمبر من عام 2015 مجموعة صور تجمعه بالفنان سعيد صالح في فرنسا حينما كان في رحلة علاجية، توفى رشوان في 20 فبراير عام 2017 عن عمر يناهز 66 عاما.

بدأ صلاح رشوان مسيرته الفنية بالعمل في التلفزيون والمسرح والسينما في أدوار ثانوية مساعدة، وكانت غالبا أدوار الشاب المستقيم، ولكنه وجد نفسة أكثر في مسلسلات التلفزيون وسهراته، ومن اهم أعماله التلفزيونية (محمد رسول الله، القضاء في الإسلام، يوميات ونيس، المال والبنون، أين قلبي)، ومن أهم أفلامه (وتالتهم الشيطان، أهل القمة، الطاووس، قلب الليل).

يذكر أن آخر أعمال صلاح رشوان، مسلسل "شطرنج" من بطولة نضال الشافعى، فاء عامر، وريم البارودى، وميس حمدان، حازم سمير، وأيمن عزب، وهادى الجيار، وجهاد سعد، ودنيا عبد العزيز، وهبة السيسى، وأشرف زكى، وماهر ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج محمد حمدى.

صلاح رشوان الفنان صلاح رشوان رحيل الفنان صلاح رشوان أنا قلبي دليلي دموع في نهر الحب

مواد متعلقة

"لاكتشاف الطلاب النوابغ".. تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون لوزارتي "التعليم العالي والتربية والتعليم"

يفتتحه الرئيس اليوم.. "إيجبس 2024" موعد مصر مع الطاقة الأنظف والأكثر استدامة

حسين دعسة: المؤسسة الثقافية فى مصر تعمل بشكل جيد وتحاول تقديم كل ما هو جديد

حسين دعسة لـ"الشاهد": الربيع العربى من أخطر نتائجه تفتيت وتفكيك المنطقة

حسين دعسة لـ"الشاهد": أنا ضد من يقول إن مسرحية مدرسة المشاغبين لها تأثير سلبى

حسين دعسة لـ"الشاهد": بناء الشخصية الإنسانية فى أى بلد لا ينفصل عن المؤسسات الثقافية

الشوادفي: ملف الحماية الاجتماعية استراتيجية ثابتة للدولة لرفع مستوى معيشة المواطن

أشرف عقبة يستعرض أهمية المبادرات الصحية وجهود الدولة في القضاء على فيروس سي

الأكثر قراءة

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أضرار فى سفينة نتيجة انفجار قرب ميناء المخا غرب اليمن

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم المتسبب فى وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

عاجل.. تفاصيل السفينة المستهدفة فى البحر الأحمر: قادمة من الإمارات ومقرها لبنان

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الإثنين 19فبراير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين