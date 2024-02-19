"8 الصبح" يحيي ذكرى رحيل صلاح رشوان

أحيي برنامج “8 الصبح” المُذاع عبر فضائية dmc، ذكرى رحيل الفنان صلاح رشوان، والذى رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 66 عاما، تاركًا وراءه أدوارًا عديدة لا تنسى في أذهان جمهوره، ومنها، “أنا قلبي دليلي”، “دموع في نهر الحب”، “الدالى”"، وغيرها من الأعمال المهمة.

وُلد صلاح رشوان 31 ديسمبر 1950، عمل في المسرح والتلفزيون وحاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وتوفي في باريس، بعد صراع مع المرض، هذا وقد اختار فرنسا للعلاج نتيجة حبه الشديد لها، وهو ما ظهر من كتاباته عنها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حينما نشر في شهر سبتمبر من عام 2015 مجموعة صور تجمعه بالفنان سعيد صالح في فرنسا حينما كان في رحلة علاجية، توفى رشوان في 20 فبراير عام 2017 عن عمر يناهز 66 عاما.

بدأ صلاح رشوان مسيرته الفنية بالعمل في التلفزيون والمسرح والسينما في أدوار ثانوية مساعدة، وكانت غالبا أدوار الشاب المستقيم، ولكنه وجد نفسة أكثر في مسلسلات التلفزيون وسهراته، ومن اهم أعماله التلفزيونية (محمد رسول الله، القضاء في الإسلام، يوميات ونيس، المال والبنون، أين قلبي)، ومن أهم أفلامه (وتالتهم الشيطان، أهل القمة، الطاووس، قلب الليل).

يذكر أن آخر أعمال صلاح رشوان، مسلسل "شطرنج" من بطولة نضال الشافعى، فاء عامر، وريم البارودى، وميس حمدان، حازم سمير، وأيمن عزب، وهادى الجيار، وجهاد سعد، ودنيا عبد العزيز، وهبة السيسى، وأشرف زكى، وماهر ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج محمد حمدى.