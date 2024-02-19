الرئيس السيسي يصل مقر انطلاق فعاليات مؤتمر "إيجبس 2024"

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024"، تحت شعار "تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات"، والذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 - 21 فبراير.

أهداف المؤتمر

ويهدف المؤتمر إلى التأكيد على أهمية التوازن بين الانتقال إلى مصادر الطاقة الأنظف والأكثر استدامة، فضلًا عن تأمين إمداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة للحفاظ على النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وخاصة الهيدروجين.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر في نسخته الجديدة حضورا دوليا كبيرا وفاعلا من قطاع الطاقة العالمي بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين عن قطاعات الطاقة كممثلين لدولهم، وأمناء منظمات الطاقة الإقليمية والدولية والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة.