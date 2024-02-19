الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رئيس الشركة المنظمة لفعاليات "إيجبس 2024" يشيد بمصر فى تنظيم المعرض

إيجبس
إيجبس

أشاد كريستوفر هدسون، رئيس الشركة المنظمة لفعاليات معرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024، بتنظيم القاهرة ومصر لمؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024"، تحت شعار "تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات"، والمنعقد في القاهرة من الفترة 19- 21 فبراير.

كما شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن أهمية قطاع الطاقة وعملية التحول الطاقي، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024.

أهداف المؤتمر

يهدف المؤتمر إلى التأكيد على أهمية التوازن بين الانتقال إلى مصادر الطاقة الأنظف والأكثر استدامة، فضلًا عن تأمين إمداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة؛ للحفاظ على النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب، وهو ما يتحقق، من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وخاصة الهيدروجين.

إيجبس إيجبس 2024 تنظيم مصر

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