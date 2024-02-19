محلل فلسطينى: مرافعة مصر بمحكمة العدل الدولية سيكون لها تأثير بالرأى الاستشارى

قال الدكتور عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن مصر من الدول الأساسية التي تدعم القضية الفلسطينية، ولذلك قدمت مذكرات لـ"محكمة العدل الدولية " تؤيد فلسطين، وسوف تكون لها مرافعة أمام "محكمة العدل الدولية"، لشرح أبعاد القضية بالتفاصيل.

وأضاف عبدالمهدي مطاوع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن مصر من الدول القليلة التي لديها القدرة على تقديم الوثائق التي تثبت ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، من جرائم، بالإضافة إلى أن مصر جزء أساسي من القضية الفلسطينية.

وأكد المحلل السياسي الفلسطيني أن المرافعة المصرية في محكمة العدل الدولية سوف يكون لها تأثير كبير على الرأى الاستشاري.

وكان ثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني المصري دور القيادة السياسية في القضية الفلسطينية، ومشاركة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم إيضاح ومرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 المقبل.

كما أشاد مجلس أمناء الحوار الوطني المصري، في بيان له، بموقف الدولة المصرية، الذي يشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عامًا للأراضي الفلسطينية بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.