الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

المفوضية الأوروبية للطاقة: نرى مصر كشريك استراتيجى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت مديرة الطاقة بالمفوضية الأوروبية، أن الشراكة مع مصر قريبة والتعامل مع قطاع الطاقة بها، سيكون قادرًا على إحداث التغيير، وأن يكون متسما بالكفاءة ويتواءم مع الظروف المناخية.

وأضافت، خلال كلمتها بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2024، بحضور الرئيس السيسي، أن الاتحاد الأوروبي يري مصر كشريك استراتيجي، معقبة: "نحاول تعزيز الشراكة مع مصر لأن هذا يؤدي للأمن فى مجال الطاقة والطاقة النظيفة؛ ولذلك يجب أن تكون هناك استثمارات عديدة".

وتابعت: "تحول الطاقة يرتبط بعلاقة وثيقة مع الأجندة الأمنية والتغيرات المناخية، وكل هذا يتطلب الاستثمار؛ لذلك علينا أن نعمل معًا لجذب القطاع الخاص.. ونري أن هناك فرصة عظيمة فى مصر؛ لهذا نتمسك جيدا بهذا الشراكة.. وندعم الشراكة فى مصر بمجال الغاز الطبيعى".

أهداف المؤتمر

يهدف المؤتمر إلى التأكيد على أهمية التوازن بين الانتقال إلى مصادر الطاقة الأنظف والأكثر استدامة، فضلًا عن تأمين إمداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة؛ للحفاظ على النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب، وهو ما يتحقق، من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة، وخاصة الهيدروجين.

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