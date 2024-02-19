الرئيس السيسى: إيرادات قناة السويس تراجعت 50% بعد تحقيقها 10 مليارات دولار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن مصر تواجه العديد من التحديات المختلفة منذ سنوات ومنها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، والآن على حدودنا المختلفة مع ليبيا والسودان ومع يحدث أيضًا مع قطاع غزة.

تراجع بنسبة من 40 إلى 50% في إيرادات الممر الملاحي

وأضاف، خلال افتتاحه فعاليات معرض "إيجبس 2024"، اليوم الإثنين: "كلنا شايفين النهادرة الممر الملاحي (قناة السويس) اللي كان بيجيب لمصر حوالي 10 مليارات دولار سنويًا وتراجع بنسبة من 40 إلى 50%، كل دا بيتم والنهاردة المفروض الدولة المصرية لها التزامات مع شركاء تنمية وشركات بترول، وأيضًا مؤسسات تمويل".

الدولة المصرية حرصت على تنفيذ التعهدات التي أعلنت التزامها بها

واصل الرئيس السيسي: "فإذا كان فيه تعهدات كدولة مصرية حرصت على أنها تنفذها التعهدات دي الالتزام بها كان أموال ضخمة تم ضخها عشان نقول إن فعلًا هناك 15 مليون وحدة سكنية بيشتغلوا بالغاز الطبيعي ونص مليون سيارة أو أكتر بتعمل بالغاز الطبيعي، ولو في فرصة تمويل أكتر هنعمل أكتر من كدا".