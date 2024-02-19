الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: أموال تعهدات مؤتمر باريس 2015 لم تضخ حتى الآن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدول المتقدمة عندما تضع تعهدات، فهي تستطيع تنفيذها بينما الدول الإفريقية يصعب عليها تنفيذ ذلك.

وتساءل الرئيس السيسي، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024"، اليوم الإثنين، هل مؤسسات التمويل كان لديها استعداد أن تعطينا تمويلًا منخفض التكلفة؛ كي تراعي الخطة والتعهدات التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية فيما يخص الطاقة المستدامة، قائلًا: "الكلام دا أنا بأقوله للمؤسسات ولازم ناخد بالنا أنه بينطبق على مصر وإفريقيا".

كان من المفترض ضخ 100 مليار دولار لصالح الطاقة والمناخ

وأضاف: "إذا لم يتوفر التمويل اللازم للدول منخفضة أو صاحبة الاقتصاديات المتواضعة أو صعبة هنعمل إيه؟.. إحنا قولنا في مؤتمر باريس 2015 إن فيه 100 مليار دولار سيتم ضخها لصالح الطاقة والمناخ.. والآن بعد 8 سنوات عن المؤتمر لم تضخ أموال بالقيمة دي طبعًا للتعهدات اللي تمت".

وواصل:" التعهدات دي تمت من دول متقدمة.. ودول اقتصاديتها ضخمة جدًا وعملاقة، وهي المسئولة عن كثير من أسباب التغير المناخي الموجود في العالم".


واختتم: "دائمًا سيكون هناك تحد للدول اللي زي مصر مش بس في التمويل، ولكن النهاردة على سبيل المثال مصر خدت سنتين في كورونا ودا تحدي اقتصادي كبير جدًا واجهنا ثم الأزمة الأوكرانية الروسية".

مواد متعلقة

مفوضة الاتحاد الأوروبى للطاقة: ندعم التعاون مع مصر

رئيس الشركة المنظمة لـ إيجبس 2024: مصر تخطو بثبات نحو مواجهة تحديات الصناعة

محلل فلسطينى: مرافعة مصر بمحكمة العدل الدولية سيكون لها تأثير بالرأى الاستشارى

رئيس الشركة المنظمة لفعاليات "إيجبس 2024" يشيد بمصر فى تنظيم المعرض

الرئيس السيسي يصل مقر انطلاق فعاليات مؤتمر "إيجبس 2024"

"8 الصبح" يحيي ذكرى رحيل صلاح رشوان

"لاكتشاف الطلاب النوابغ".. تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون لوزارتي "التعليم العالي والتربية والتعليم"

يفتتحه الرئيس اليوم.. "إيجبس 2024" موعد مصر مع الطاقة الأنظف والأكثر استدامة

الأكثر قراءة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

قرارات عاجلة من كولر بشأن سفر بعثة الأهلي إلى غانا.. والسبب منتخب مصر

بعد سقوط المدرج.. إغلاق موقع السيرك بالوادي الجديد ونقل المصابين للمستشفى

ضبط عصابة تزوِّر الدولارات فى الجيزة

تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار للجرام والأونصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل بالملاحة الوطنية

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل وحزب الله.. استراتيجية المواجهة وتداعيات وقف إطلاق النار

مسؤولون دوليون: سلوك نتنياهو في غزة غير مبرر

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو