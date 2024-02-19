الرئيس السيسى: أموال تعهدات مؤتمر باريس 2015 لم تضخ حتى الآن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدول المتقدمة عندما تضع تعهدات، فهي تستطيع تنفيذها بينما الدول الإفريقية يصعب عليها تنفيذ ذلك.

وتساءل الرئيس السيسي، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024"، اليوم الإثنين، هل مؤسسات التمويل كان لديها استعداد أن تعطينا تمويلًا منخفض التكلفة؛ كي تراعي الخطة والتعهدات التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية فيما يخص الطاقة المستدامة، قائلًا: "الكلام دا أنا بأقوله للمؤسسات ولازم ناخد بالنا أنه بينطبق على مصر وإفريقيا".

كان من المفترض ضخ 100 مليار دولار لصالح الطاقة والمناخ

وأضاف: "إذا لم يتوفر التمويل اللازم للدول منخفضة أو صاحبة الاقتصاديات المتواضعة أو صعبة هنعمل إيه؟.. إحنا قولنا في مؤتمر باريس 2015 إن فيه 100 مليار دولار سيتم ضخها لصالح الطاقة والمناخ.. والآن بعد 8 سنوات عن المؤتمر لم تضخ أموال بالقيمة دي طبعًا للتعهدات اللي تمت".

وواصل:" التعهدات دي تمت من دول متقدمة.. ودول اقتصاديتها ضخمة جدًا وعملاقة، وهي المسئولة عن كثير من أسباب التغير المناخي الموجود في العالم".



واختتم: "دائمًا سيكون هناك تحد للدول اللي زي مصر مش بس في التمويل، ولكن النهاردة على سبيل المثال مصر خدت سنتين في كورونا ودا تحدي اقتصادي كبير جدًا واجهنا ثم الأزمة الأوكرانية الروسية".