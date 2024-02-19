الإثنين 19 فبراير 2024
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الرئيس السيسى يشهد فيلمًا قصيرًا حول أهمية قطاع الطاقة وعملية التحول الطاقى

الرئيس السيسي يشهد
الرئيس السيسي يشهد فيلمًا قصيرًا

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما قصيرا حول أهمية قطاع الطاقة وعملية التحول الطاقي، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024.

مصر تبرز كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة

واستعرض الفيلم: في ظل التطورات اللا نهائية في مشهد الطاقة تتشابك وتترابط احتياجاتنا وتطلعاتنا وتحدياتنا، وتكمن قوة صناعتنا فيما تتسم به من ديناميكيات معقدة وقدرتها على التطور باستمرار مع متغيرات السوق، ودوائر الابتكار التي نعمل بلا كلل لاكتشافها لنحقق تقدمًا بلا حدود مجتمعين كنبض قلب لا يتوقف نقوم بتشكيل المستقبل مدفوعين بالطاقات المتنوعة للجيل القادم، وبزوغ نظام جديد صديق للبيئة لا يعتمد فقط على الهيدروكربونات، بل على مجموعة متنوعة من مصادر الطاقة.

وما بين طموحات دول الجنوب مع دول الشمال تبرز مصر كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030، والتوسع في البنية التحتية وتنمية مشروعات كبرى منخفضة الكربون، بالإضافة إلى الشراكات الثنائية والثلاثية التي تمثل منارة ترشدنا في طريق التحول الطاقي.

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