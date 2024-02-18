الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" توضح تفاصيل مشروع القرار الجزائري أمام مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا حول مشروع القرار الجزائري أمام مجلس الأمن الدولي.

مشروع القرار الجزائري أمام مجلس الأمن الدولي

  • نسخة معدلة من مشروع قرار جزائري رفضته واشنطن.
  • يطالب بضرورة الالتزام بحماية المدنيين.
  • يرفض التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع.
  • يدعو لوقف كل الانتهاكات ضد المدنيين.
  • يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بغزة لأسباب إنسانية.
  • يدعو للإفراج عن كل المحتجزين.
  • يطالب الجميع باحترام القانون الدولي.
  • يدعو لضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
  • يحتاج تمريره إلى موافقة 9 أعضاء.
مشروع القرار الجزائري مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الجزائري أمام مجلس الأمن الدولي تفاصيل القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

أبرز الأهداف فى التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله والاحتلال

البعثة الأممية لحقوق الإنسان: يجب إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات "العدل الدولية"

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال حوَّل مجمع ناصر الطبي لثكنة عسكرية

وزير خارجية الصين: نعمل دون كلل لدفع إجراء محادثات السلام بخصوص أوكرانيا

الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال اعتقلت عشرات المرضى واقتادتهم إلى جهة غير معلومة

انتشال جثامين 7 شهـداء ولا يزال 40 آخرون تحت الأنقاض نتيجة قصف الاحتلال

شعبة الاستخبارات العسكرية والشاباك حققا مع مدير مجمع ناصر فى خان يونس

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال قصف بالمدفعية أهدافًا فى علما الشعب والظاهرة جنوبى لبنان

الأكثر قراءة

الديوان الملكى الأردنى: وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف

عاجل.. خلال 24 ساعة فقط.. كيف حركت مصر العالم لإغاثة غزة إنسانيًا؟

طلب المساواة بـ"زيزو".. نكشف شروط محمد الشناوى لتجديد عقده مع الأهلى

القصة الكاملة لمداهمة كباريه "ست الكل" في الجيزة

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

هل يتم تطبيق الزيادة في مرتبات شهر فبراير 2024؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين