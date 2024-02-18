"القاهرة الإخبارية" توضح تفاصيل مشروع القرار الجزائري أمام مجلس الأمن الدولي

"القاهرة الإخبارية" توضح تفاصيل مشروع القرار الجزائري أمام مجلس الأمن الدولي
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا حول مشروع القرار الجزائري أمام مجلس الأمن الدولي.
مشروع القرار الجزائري أمام مجلس الأمن الدولي
- نسخة معدلة من مشروع قرار جزائري رفضته واشنطن.
- يطالب بضرورة الالتزام بحماية المدنيين.
- يرفض التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع.
- يدعو لوقف كل الانتهاكات ضد المدنيين.
- يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بغزة لأسباب إنسانية.
- يدعو للإفراج عن كل المحتجزين.
- يطالب الجميع باحترام القانون الدولي.
- يدعو لضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
- يحتاج تمريره إلى موافقة 9 أعضاء.