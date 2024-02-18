الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أبرز الأهداف فى التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله والاحتلال

حزب الله
حزب الله

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا يرصد أبرز الأهداف في التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله وجيش الاحتلال.

أبرز الأهداف في التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية:

استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا.

استهداف موقع السماقة في مزارع شبعا.

استهداف ثكنة بيرانيت بصاروخ فلق 1.

استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين بموقع الضهيرة.

استهداف التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا.

استهداف موقع راميا بالقطاع الغربي.

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