أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، عن انتشال جثامين 7 شهـداء ولا يزال 40 آخرون تحت الأنقاض نتيجة قصف الاحتلال منزلا في منطقة الزوايدة بالمحافظة الوسطى من قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الرابع تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.