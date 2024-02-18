الأحد 18 فبراير 2024
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أكاديمي: قرار إتاحة المواد التعليمية والتدريبية إلكترونيا يعزز رقمنة التعليم

الدكتور عاصم حجازي
الدكتور عاصم حجازي

قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، إن قرار إتاحة المواد التعليمية والتدريبية مهم جدا ومتوقع في ظل توجه الدولة نحو رقمنة التعليم

وأضاف "حجازي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن هذا القرار يزيد الميزة التنافسية للكتاب المدرسي في مقابل الكتاب الخارجي الذي له تواجد وسطوة كبيرة بين الطلاب.

القرار يزيد نقاط القوة لدى وزارة التربية والتعليم

ولفت أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، إلى أن هذا القرار يزيد عدد نقاط القوة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مواجهة ظاهرتي الدروس الخصوصية والكتاب الخارجي، وبالتالي فإنه فرصة كبيرة وجيدة جدا لأنها تتيح المحتوى رقميا دون أي مشكلة كنا نعاني منها مثل تأخر الكتاب المدرسي.

وأوضح أن الكتاب المدرسي الورقي سيكون موجودا، ولكن يتم طرح النسخة الإلكترونية بشكل مسبق وموجود ومتاح أمام الطلاب للاستفادة منها في أي مكان ووقت دون القيود التي يفرضها الكتاب المدرسي التقليدي الورقي.

إتاحة المواد التعليمية والتدريبية مهم جدا قرار قرار إتاحة المواد التعليمية والتدريبية المواد التعليمية والتدريبية الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة

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