السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

يصل مداها لـ28 كيلومترًا.. معلومات عن قذائف الهجوم المباشر (فيديوجراف)

قذائف الهجوم المباشر
قذائف الهجوم المباشر

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا يرصد معلومات عن قذائف الهجوم المباشر.

قذائف الهجوم المباشر:

تعرف اختصارًا بـJDAM.

حزمة منخفضة التكلفة من الذخائر صنعتها بوينج.

بها عدة أجهزة توجيه.

تحول القنابل غير الموجهة إلى سلاح ذكي دقيق.

تعمل في جميع الأحوال الجوية.

تستخدم الأقمار الصناعية للتوجيه بدقة 9.6 متر.

تطلق من على ارتفاع يصل إلى 13.5 كيلومتر.

يصل مداها إلى 28 كيلومترًا.

لرءوسها نوعان من المتفجرات.

رأس القذيفة تدميرية أو خارقة للتحصينات.

تطلق من طائرات إف 16 و15.

تطلق من طائرات إف 22 و35.

للقذائف 3 أجيال:

جي بي يو 31 بطول 3.8 متر ووزن ألفي رطل.

جي بي يو 32 بطول 3 أمتار ووزن ألف رطل.

جي بي يو 38 بطول 2.3 متر ووزن 558 رطلًا.

قذائف الهجوم المباشر الهجوم المباشر قذائف معلومات عن قذائف الهجوم المباشر يصل مداها إلى 28 كيلومترا

مواد متعلقة

83 شهيدًا و125 مصابًا فى 9 مجازر لجيش الاحتلال بغزة خلال 24 ساعة

حماس: إسرائيل مسئولة عن عدم إحراز تقدم فى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

أبوالغيط: قطاع غزة لا يزال يشهد حربًا همجية

أشتية: إسرائيل ترتكب أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطينى

تاريخى واجتماعى وكوميدى.. "المتحدة" تقدم وجبة درامية قوية فى رمضان 2024

الاتحاد العربى لمكافحة التبغ: التدخين يؤثر سلبيًّا على جميع خلايا الجسم

الاتحاد الإفريقى: إدانة إسرائيل بـ"العدل الدولية" انتصار للدول الداعمة لفلسطين

بث مباشر لأعمال القمة الـ37 للاتحاد الإفريقى

الأكثر قراءة

أماكن معارض أهلًا رمضان بالمحافظات 2024

زيادة حصيلة النقد الأجنبى.. افتتاح مشروع جديد فى مجال الكيماويات بالسويس

اصطحب معه محتجزين مفرج عنهم.. كواليس لقاء الرئيس الإسرائيلى برئيس وزراء قطر

قائمة مسلسلات رمضان 2024 بعد إطلاق بوسترات المتحدة

تشييع جثمان مريم مجدى ضحية زوجها السويسرى فى الدقهلية

حقيقة انتشار "الجرب والتقمل" بين نازحى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية لليوم 134 على التوالى

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية