يصل مداها لـ28 كيلومترًا.. معلومات عن قذائف الهجوم المباشر (فيديوجراف)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا يرصد معلومات عن قذائف الهجوم المباشر.

قذائف الهجوم المباشر:

تعرف اختصارًا بـJDAM.

حزمة منخفضة التكلفة من الذخائر صنعتها بوينج.

بها عدة أجهزة توجيه.

تحول القنابل غير الموجهة إلى سلاح ذكي دقيق.

تعمل في جميع الأحوال الجوية.

تستخدم الأقمار الصناعية للتوجيه بدقة 9.6 متر.

تطلق من على ارتفاع يصل إلى 13.5 كيلومتر.

يصل مداها إلى 28 كيلومترًا.

لرءوسها نوعان من المتفجرات.

رأس القذيفة تدميرية أو خارقة للتحصينات.

تطلق من طائرات إف 16 و15.

تطلق من طائرات إف 22 و35.

للقذائف 3 أجيال:

جي بي يو 31 بطول 3.8 متر ووزن ألفي رطل.

جي بي يو 32 بطول 3 أمتار ووزن ألف رطل.

جي بي يو 38 بطول 2.3 متر ووزن 558 رطلًا.