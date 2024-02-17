الاتحاد العربى لمكافحة التبغ: التدخين يؤثر سلبيًّا على جميع خلايا الجسم

قال الدكتور وائل عربي، رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين، إن عادة التدخين تؤثر سلبيًّا على جميع خلايا الجسم؛ بداية من شعر الرأس حتى الأظافر، حيث يسبب النيكوتين مشكلات في الدورة الدموية، وأيضًا يؤدي لزيادة ضربات القلب.

وأضاف "عربي"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن السجائر تحتوي على مادة ثاني أكسيد الكربون التي تعمل على تقليل نسبة الأوكسجين في الدم، وبالتالي التأثير على الخلايا سلبيًا، كما يتسبب التدخين في ضعف الجهاز التنفسي والمناعي.

عادة التدخين تظل آثارها السلبية موجودة حتى بعد الإقلاع

وأشار رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين، إلى أن عادة التدخين تظل آثارها السلبية موجودة حتى بعد الإقلاع عنها، منوهًا بأن الشخص معرض للإصابة بسرطان الرئة نظرًا لتأثر الخلية وتحورها.