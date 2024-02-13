الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نائب رئيس "المؤتمر": الحزب يدعم القيادة السياسية

مجدي مرشد
مجدي مرشد

قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن موقف الحزب واضح جدًا تجاه الإبادة الوحشية من قبل جيش الاحتلال في غزة، لافتًا إلى أن الحزب يقف مساندًا للقيادة السياسية.

وأضاف مرشد، عبر مداخلة هاتفية على قناة dmc، اليوم، أننا نرى كم الاستفزاز من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات الإسرائيلية في التحرش بمصر وكم الادعاءات الكاذبة، ونرى موقف القيادة السياسية المصرية ثابت وواضح منذ اللحظة الأولى للعدوان على غزة.

الموقف السياسي ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن القيادة السياسية أعلنت أن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن تصفية القضية الفلسطينية غير مسموح بها على الإطلاق، مؤكدًا أن الموقف السياسي ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية.

حزب المؤتمر القيادة السياسية الحزب يقف مساند ا للقيادة السياسية نائب رئيس حزب المؤتمر الدكتور مجدي مرشد

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