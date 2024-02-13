رغم العقوبات الغربية.. النمسا بوابة الغاز الروسى فى أوروبا

تسعى النمسا للتخلص من التبعية الروسية، في مجال الطاقة، وتوريد الغاز الطبيعي لجمهورية الألب، الأمر الذي دفع وزيرة الطاقة النمساوية لمحاولة تغيير سياسة بلادها، تجاه موسكو.

اشترت النمسا مؤخرًا 98% من احتياجاتها من الغاز من روسيا، ويريد أحد الوزراء الآن تغيير ذلك، وفي ديسمبر الماضي، كانت روسيا هي المورد الوحيد للغاز إلى النمسا.

روسيا تشن حربًا في أوكرانيا

وجاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، بعنوان: "النمسا بوابة الغاز الروسي في أوروبا رغم العقوبات الغربية".

وعلى الرغم من أن روسيا تشن حربًا في أوكرانيا، ورغم أن الاتحاد الأوروبي يدعم كييف بمليارات الدولارات ومساعدات الأسلحة، إلا أنه في الوقت نفسه لا تزال كميات كبيرة من الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب تتدفق إلى أوروبا.