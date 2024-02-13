الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رغم العقوبات الغربية.. النمسا بوابة الغاز الروسى فى أوروبا

جريدة الدستور

تسعى النمسا للتخلص من التبعية الروسية، في مجال الطاقة، وتوريد الغاز الطبيعي لجمهورية الألب، الأمر الذي دفع وزيرة الطاقة النمساوية لمحاولة تغيير سياسة بلادها، تجاه موسكو.

اشترت النمسا مؤخرًا 98% من احتياجاتها من الغاز من روسيا، ويريد أحد الوزراء الآن تغيير ذلك، وفي ديسمبر الماضي، كانت روسيا هي المورد الوحيد للغاز إلى النمسا.

روسيا تشن حربًا في أوكرانيا

وجاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، بعنوان: "النمسا بوابة الغاز الروسي في أوروبا رغم العقوبات الغربية".

وعلى الرغم من أن روسيا تشن حربًا في أوكرانيا، ورغم أن الاتحاد الأوروبي يدعم كييف بمليارات الدولارات ومساعدات الأسلحة، إلا أنه في الوقت نفسه لا تزال كميات كبيرة من الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب تتدفق إلى أوروبا.

النمسا الغاز الروسي اوروبا بوابة الغاز الروسي في أوروبا رغم العقوبات الغربية العقوبات الغربية

مواد متعلقة

وزيرة الخارجية الألمانية: نحتاج إلى هدن إنسانية فى قطاع غزة

وزير الخارجية الفلسطينى: نعمل على وقف فورى لإطلاق النار فى غزة

اجتماع رباعى بالقاهرة اليوم لبحث التهدئة فى غزة

وزير الخارجية الفلسطينى: يجب العمل لإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين

الأمين العام للجامعة العربية: نسعى إلى تطبيق مفهوم حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية

إصابة إسرائيليين بجروح خطيرة بعد سقوط صاروخ أطلق من لبنان على كريات شمونة

أردوغان: إسرائيل واصلت احتلالها فلسطين رغم قرارات مجلس الأمن

نادى الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 7 آلاف شخص بالضفة منذ 7 أكتوبر

الأكثر قراءة

عاجل| "كنا نخشى النظر من النافذة".. ماذا حدث فى رفح بعد القصف الإسرائيلى العنيف؟

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

بـ95 مليار دولار.. "الشيوخ الأمريكى" يقر قانونًا بحزمة مساعدات جديدة لـ3 دول

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

مشروع تركى ضخم فى الطريق إلى مصر.. و"التجارة الحرة" كلمة السر

زيارة أردوغان.. عهد جديد للعلاقات الاقتصادية يفتح الأبواب لاستثمارات ضخمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟