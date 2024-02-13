الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأمين العام للجامعة العربية: نسعى إلى تطبيق مفهوم حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية

أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية للقاهرة الإخبارية، إننا نسعى إلى تطبيق مفهوم حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.

نواجه تحديا في تأمين زخم كاف للفلسطينيين

وأضاف أبوالغيط، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تعكس رغبة في الهيمنة على الفلسطينيين والإقليم وهذا لن يتحقق.

ونوه الأمين العام للجامعة العربية للقاهرة الإخبارية، بأنه يجب تفكيك المستوطنات الإسرائيلية، لافتًا إلى أننا نواجه تحديا في تأمين زخم كاف للفلسطينيين ليتمكنوا من الحصول على دولتهم.

حل الدولتين إقامة الدولة الفلسطينية تطبيق مفهوم حل الدولتين الأمين العام للجامعة العربية نسعى إلى تطبيق مفهوم حل الدولتين

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