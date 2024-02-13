الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

آليات الاحتلال تتمركز عند البوابة الشمالية لمجمع ناصر بخان يونس

آليات الاحتلال
آليات الاحتلال

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن آليات الاحتلال تتمركز عند البوابة الشمالية لمجمع ناصر بخان يونس، وتطلب من النازحين الخروج منه، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشارت إلى أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منطقتي الزيتون وتل الهوى جنوب وغرب غزة.

اندلاع حرائق داخل مدارس محيطة بمجمع ناصر

ونوهت إلى أن هناك اندلاع حرائق داخل مدارس محيطة بمجمع ناصر، إثر إطلاق قذائف حارقة لإجبار النازحين على الخروج منه، بالإضافة إلى سقوط شهيد في قصف طائرات مُسيّرة إسرائيلية على مجموعة من الفلسطينيين في خان يونس.

خان يونس مجمع ناصر مجمع ناصر بخان يونس الاحتلال آليات الاحتلال البوابة الشمالية

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