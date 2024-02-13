قالت وسائل إعلام فلسطينية إن آليات الاحتلال تتمركز عند البوابة الشمالية لمجمع ناصر بخان يونس، وتطلب من النازحين الخروج منه، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشارت إلى أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منطقتي الزيتون وتل الهوى جنوب وغرب غزة.

اندلاع حرائق داخل مدارس محيطة بمجمع ناصر

ونوهت إلى أن هناك اندلاع حرائق داخل مدارس محيطة بمجمع ناصر، إثر إطلاق قذائف حارقة لإجبار النازحين على الخروج منه، بالإضافة إلى سقوط شهيد في قصف طائرات مُسيّرة إسرائيلية على مجموعة من الفلسطينيين في خان يونس.