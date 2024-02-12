"متعددة المهام".. معلومات هامة عن الطائرة رافال

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا يرصد معلومات هامة عن الطائرة رافال.

معلومات هامة عن الطائرة رافال:

الطائرة رافال هي طائرة مقاتلة متعددة المهام من الجيل الرابع ونصف.

كشف عنها في ديسمبر عام 2000 وهي واحدة من المقاتلات متعددة المهام من القوات الجوية الفرنسية.

أبدت عدة دول اهتمامها بالطائرة لكن لم توقع أي صفقة حتى عام 2015، حيث وقع أول عقد تصديري مع مصر لبيع المقاتلة.

وزن الطائرة رافال فرنسية الصنع بلغ 9500 كيلوجرام، ويصل وزنها عند الإقلاع 24 ألف كيلوجرام، وطولها يصل لـ 15.7 مترًا، وارتفاعها 5.34 مترًا.

تصل السرعة القصوى إلى 1.8 ماخ، مقارنة بسرعة الصوت في الارتفاعات العالية، وتصل سرعتها لـ 1.1 ماخ في الارتفاعات المنخفضة.